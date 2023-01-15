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У Вінницькій області аварійні відключення світла через негоду

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Вінницька область, Неділя 15 січня 2023 20:45
У Вінницькій області аварійні відключення світла через негоду Фото: у Вінницькій області аварійні відключення світла через негоду (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Вінницькій області відбулись аварійні відключення світла через обледеніння, яке утворилось на лініях електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook АТ "Вінницяобленерго".

"Найбільшої шкоди завдала негода в районних електромережах Гайсинської, Барської, Могилів-Подільської та Мурованокуриловецьких дільниць. Є серйозні пошкодження ЛЕП 10-04кВ (провисання і обрив проводів через падіння обледенілих дерев та гілля, зламані опори)", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що станом на 19:00 годину поточної доби залишаються знеструмленими 15 населених пунктів області та 69 ТП.

Над відновленням електромереж працюють 11 аварійних бригад та 13 одиниць техніки обленерго.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що наразі дефіцит генерації в енергосистемі після останньої ракетної атаки РФ величезний, тому по Україні можуть бути застосовувані екстрені відключення світла.

Також раніше ми писали, що у ДТЕК попередили, що необхідно готуватися до "важких днів" через зменшення генерації. Тому діятимуть не лише планові, а й аварійні відключення світла.

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Вінницька область відключеня світла Електроенергія
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