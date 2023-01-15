Фото: у Вінницькій області аварійні відключення світла через негоду (Getty Images)

У Вінницькій області відбулись аварійні відключення світла через обледеніння, яке утворилось на лініях електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook АТ "Вінницяобленерго".

"Найбільшої шкоди завдала негода в районних електромережах Гайсинської, Барської, Могилів-Подільської та Мурованокуриловецьких дільниць. Є серйозні пошкодження ЛЕП 10-04кВ (провисання і обрив проводів через падіння обледенілих дерев та гілля, зламані опори)", - йдеться у повідомленні. Зазначено, що станом на 19:00 годину поточної доби залишаються знеструмленими 15 населених пунктів області та 69 ТП. Над відновленням електромереж працюють 11 аварійних бригад та 13 одиниць техніки обленерго.