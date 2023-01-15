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Дефіцит величезний. В YASNO попередили про екстрені відключення по Україні

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Україна, Неділя 15 січня 2023 19:55
Дефіцит величезний. В YASNO попередили про екстрені відключення по Україні Фото: в YASNO попередили про екстрені відключення світла по Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі дефіцит генерації в енергосистемі після останньої ракетної атаки РФ величезний, тому по Україні можуть бути застосовувані екстрені відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Дефіцит генерації в енергосистемі після атаки величезний. Низка ТЕС не працює через серйозні пошкодження. Прогнозувати терміни відновлення поки що зарано. Як довго триватимуть ремонти - поки невідомо", - написав Коваленко.

За його словами, проблема настільки серйозна, що "Укренерго" значно обмежив обсяги споживання по всій Україні й у Києві зокрема. Енергетики тримають ситуацію під контролем та шукають рішення, щоб її стабілізувати.

Коваленко також зазначив, що оператори систем розподілу мають дотримуватися цих обмежень, щоб не погіршити стан системи. Тому можуть застосовувати екстрені відключення. Критична інфраструктура також має бути заживлена.

"Руйнування є значними. Всі енергетики працюють над відновленням, але нам потрібно бути готовими до того, що відключення можуть бути тривалими", - додав гендиректор YASNO.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що після чергової масованої ракетної атаки Росії дефіцит електроенергії збільшився, тому й терміни відключень світла для населення можуть стати тривалішими.

Також раніше ми писали, що у ДТЕК попередили, що необхідно готуватися до "важких днів" через зменшення генерації. Тому діятимуть не лише планові, а й аварійні відключення світла.

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