В Винницкой области аварийные отключения света из-за непогоды

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook АО "Винницаоблэнерго".

Отмечено, что по состоянию на 19:00 текущие сутки остаются обесточенными 15 населенных пунктов области и 69 ТП.

"Наибольший ущерб нанесла непогода в районных электросетях Гайсинского, Барского, Могилев-Подольского и Мурованокуриловецких участков. Есть серьезные повреждения ЛЭП 10-04кВ (провисание и обрыв проводов из-за падения обледеневших деревьев и веток, сломанные опоры)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в настоящее время дефицит генерации в энергосистеме после последней ракетной атаки РФ огромен, поэтому по Украине могут быть применены экстренные отключения света.

Также ранее мы писали, что в ДТЭК предупредили, что необходимо готовиться к "трудным дням" из-за уменьшения генерации. Поэтому будут действовать не только плановые, но и аварийные отключения света.

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