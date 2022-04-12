Винницкая область передаст для киевлян миллион продуктовых наборов, каждый рассчитан на месяц

Только за сутки в Киев от Винницкой области отправили почти 6500 продовольственных наборов общим весом 70 тонн. Партия помощи была направлена ​​четырьмя грузовыми вагонами, а всего с начала марта было отправлено 11 таких вагонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова в Telegram -канале.

"На прошлой неделе начали работу по формированию продовольственных наборов для населения Киева - поручение Офиса президента. Всего их должно быть миллион. Это коробка весом 12 кг: мука, крупы, сахар, мясные, рыбные и овощные консервы, сухари и хлебцы, молочные изделия, сухие завтраки, макароны, чай, кофе и тому подобное. Расчет на 1 человека в месяц", - рассказал он.

Борзов добавил, что каждую неделю по железной дороге будет отправляться гуманитарная помощь в "горячие точки" Украины, которую закупают за средства бюджета.

"Ни один украинец не должен знать, что такое голод! Идет война, и там, где у людей разрушены дома, нет ни света, ни газа, ясно, что там нет и продуктов, и там уже выживают кто как может", - отметил областной руководитель.

По его словам, в продуктовой помощи также нуждаются и общины Винницкой области, которые принимают вынужденных переселенцев. Только по официальным данным на территорию области их прибыло более 73 тысяч, но фактически эта цифра составляет около 130 тысяч человек.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, За каждой областью, которая нуждается в помощи, закреплена соседняя область, задача которой формировать и паковать гуманитарные пакеты.