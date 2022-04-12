Вінницька область передасть для киян мільйон продуктових наборів, кожен розрахований на місяць

Лише за добу до Києва від Вінницької області відправили майже 6500 продовольчих наборів загальною вагою 70 тонн. Партію допомоги надіслали чотирма вантажними вагонами, а всього з початку березня було відправлено 11 таких вагонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької ОВА Сергія Борзова в Telegram -каналі.

"Минулого тижня розпочали роботу з формування продовольчих наборів для населення Києва - доручення Офісу президента. Всього їх має бути мільйон. Це коробка вагою 12 кг: борошно, крупи, цукор, м’ясні, рибні та овочеві консерви, сухарі та хлібці, молочні вироби, сухі сніданки, макарони, чай, кава тощо. Розрахунок на 1 людину - на місяць", - розповів він.

Борзов додав, що кожного тижня залізницею буде відправлятися гуманітарна допомога до "гарячих точок" України, яку закуповують за кошти бюджету.

"Жоден українець не повинен знати, що таке голод! Іде війна, і там, де в людей зруйновані будинки, немає ані світла, ані газу, ясно, що там немає і продуктів, і там вже виживають хто як може", - наголосив обласний очільник.

За його словами, продуктової допомоги також потребують і громади Вінницької області, які приймають вимушених переселенців. Лише за офіційними даними на територію області їх прибуло понад 73 тисячі, але фактично ця цифра складає близько 130 тисяч людей.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, за кожною областю, яка потребує допомоги, закріплена сусідня область, задача якої формувати та пакувати гуманітарні пакети.