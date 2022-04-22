Винницкая область отменяет запрет на продажу алкоголя: названа дата

"С 23 апреля торговля алкогольными напитками в Винницкой области разрешена", - написал он.

Напомним, что в Черновицкой области также отменяют запрет на продажу спиртных напитков. Алкоголь вернется на полки магазинов уже завтра.

Добавим, в Черниговской области также сняли запрет на продажу алкогольных напитков с 16 апреля.

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