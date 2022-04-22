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Винницкая область отменяет запрет на продажу алкоголя: названа дата

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Винницкая область, Пятница 22 апреля 2022 18:10
Винницкая область отменяет запрет на продажу алкоголя: названа дата Фото: Винницкая область отменяет запрет на продажу алкоголя (GattyImages)
Автор: Мария Кучерявец

На территории Винницкой области разрешили торговать алкогольными напитками. Запрет отменяют завтра, 23 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Винницкой ОВА Сергея Борзова в Telegram.

"С 23 апреля торговля алкогольными напитками в Винницкой области разрешена", - написал он.

Напомним, что в Черновицкой области также отменяют запрет на продажу спиртных напитков. Алкоголь вернется на полки магазинов уже завтра.

Добавим, в Черниговской области также сняли запрет на продажу алкогольных напитков с 16 апреля.

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