Винницкая и Хмельницкая области вернулись в "желтую" зону: список правил
Сегодня, 15 декабря, две области Украины покинули "красную" зону. Это Винницкая и Хмельницкая области.
По результатам Госкомиссии, в "желтую" зону возвращаются Винницкая и Хмельницкая области.
Какие ограничения будут действовать в "желтой" зоне карантина:
- запрещается работа учреждений образования;
- запрещается проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
- запрещается работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
- запрещается работа заведений общественного питания;
- запрещается работа спортзалов и бассейнов;
- запрещается работа заведений по размещению. Исключением являются гостиницы, санаторные и социальные учреждения;
- запрещается работа межобластных и международных перевозок.
В то же время ограничения не действуют, если посетители и работники заведений имеют один из вышеуказанных документов;
- международное свидетельство о вакцинации;
- "желтый" или "зеленый" сертификат о вакцинации;
- иностранный сертификат о вакцинации;
- отрицательный результат ПЦР-теста;
- сертификат о выздоровлении от коронавируса.
В "красной" зоне и в дальнейшем будут находиться области:
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Черкасская,
- Черниговская.