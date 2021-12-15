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Винницкая и Хмельницкая области вернулись в "желтую" зону: список правил

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Среда 15 декабря 2021 07:00
Винницкая и Хмельницкая области вернулись в "желтую" зону: список правил Фото: Киевская и Житомирская области вернулись в "желтую" зону (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 15 декабря, две области Украины покинули "красную" зону. Это Винницкая и Хмельницкая области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра Кабмина Олега Немчинова.

По результатам Госкомиссии, в "желтую" зону возвращаются Винницкая и Хмельницкая области.

Какие ограничения будут действовать в "желтой" зоне карантина:

  • запрещается работа учреждений образования;
  • запрещается проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
  • запрещается работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
  • запрещается работа заведений общественного питания;
  • запрещается работа спортзалов и бассейнов;
  • запрещается работа заведений по размещению. Исключением являются гостиницы, санаторные и социальные учреждения;
  • запрещается работа межобластных и международных перевозок.

В то же время ограничения не действуют, если посетители и работники заведений имеют один из вышеуказанных документов;

  • международное свидетельство о вакцинации;
  • "желтый" или "зеленый" сертификат о вакцинации;
  • иностранный сертификат о вакцинации;
  • отрицательный результат ПЦР-теста;
  • сертификат о выздоровлении от коронавируса.

В "красной" зоне и в дальнейшем будут находиться области:

  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Черкасская,
  • Черниговская.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что еще две области Украины вскоре могут покинуть "красную" зону.

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Киевская область Житомир
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