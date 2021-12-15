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Вінницька та Хмельницька області повернулися до "жовтої" зони: список правил

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Середа 15 грудня 2021 07:00
Вінницька та Хмельницька області повернулися до "жовтої" зони: список правил Фото: Київська та Житомирська області повернулися до "жовтої" зони (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 15 грудня, дві області України покинули "червону" зону. Це Вінницька та Хмельницька області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра Кабміну Олега Немчінова.

За результатами Держкомісії, до "жовтої" зони повертаються Вінницька та Хмельницька області.

Які обмеження діятимуть в "жовтій" зоні карантину:

  • забороняється робота закладів освіти;
  • забороняється проведення масових заходів, за виключенням атестації здобувачів освіти;
  • забороняється робота кінотеатрів, театрів й інших закладів культури;
  • забороняється робота закладів громадського харчування;
  • забороняється робота спортзалів та басейнів;
  • забороняється робота закладів із розміщення. Виключенням є готелі, санаторні та соціальні заклади;
  • забороняється робота міжобласних та міжнародних перевезень.

Водночас обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають один із вищевказаних документів;

  • міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
  • "жовтий" або "зелений" сертифікат про вакцинацію;
  • іноземний сертифікат про вакцинацію;
  • негативний результат ПЛР-тесту;
  • сертифікат про одужання від коронавірусу.

У "червоній" зоні й надалі перебуватимуть області:

  • Волинська,
  • Житомирська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Миколаївська,
  • Сумська,
  • Черкаська,
  • Чернігівська.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще дві області України незабаром можуть покинути "червону" зону.

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Київська область Житомир
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