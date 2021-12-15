Вінницька та Хмельницька області повернулися до "жовтої" зони: список правил
Фото: Київська та Житомирська області повернулися до "жовтої" зони (Getty Images)
Сьогодні, 15 грудня, дві області України покинули "червону" зону. Це Вінницька та Хмельницька області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра Кабміну Олега Немчінова.
За результатами Держкомісії, до "жовтої" зони повертаються Вінницька та Хмельницька області.
Які обмеження діятимуть в "жовтій" зоні карантину:
- забороняється робота закладів освіти;
- забороняється проведення масових заходів, за виключенням атестації здобувачів освіти;
- забороняється робота кінотеатрів, театрів й інших закладів культури;
- забороняється робота закладів громадського харчування;
- забороняється робота спортзалів та басейнів;
- забороняється робота закладів із розміщення. Виключенням є готелі, санаторні та соціальні заклади;
- забороняється робота міжобласних та міжнародних перевезень.
Водночас обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають один із вищевказаних документів;
- міжнародне свідоцтво про вакцинацію;
- "жовтий" або "зелений" сертифікат про вакцинацію;
- іноземний сертифікат про вакцинацію;
- негативний результат ПЛР-тесту;
- сертифікат про одужання від коронавірусу.
У "червоній" зоні й надалі перебуватимуть області:
- Волинська,
- Житомирська,
- Запорізька,
- Київська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Черкаська,
- Чернігівська.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ще дві області України незабаром можуть покинути "червону" зону.