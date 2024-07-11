UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Винниківська тютюнова фабрика анонсувала візит представників ЗМІ на підприємство

Винниківська тютюнова фабрика запрошує представників ЗМІ на підприємство
 

Прес-служба Винниківської тютюнової фабрики запрошує усіх представників ЗМІ сьогодні, 11.07.2024, на 18:00 до себе на підприємство у Винниках – на спілкування з керівництвом компанії та представниками силових органів.

Саме нині минає 60-ий день обшуків працівниками Бюро економічної безпеки та інших силових відомств на підприємстві.

У журналістів буде можливість ознайомитися зі ситуацією на фабриці, оглянути її, а також поспілкуватися зі слідчими БЕБ. Подія особливо злободенна з огляду на те, що, як очікується, саме сьогодні силовики мають пред’явити ухвалу суду на продовження обшуків та блокування роботи фабрики ще на 30 днів.

Головне питання до них: що знайшли за 60 днів обшуків та блокування роботи? І що ще намагаються шукати 30 діб?

І головне - може вже час назвати замовника цього протиправного наїзду на Винниківську тютюнову фабрику, головних бенефіціарів атаки на найбільше вітчизняне підприємство тютюнової галузі майже з 250-річною історією? Чи це має зробити саме підприємство?

Скільки ще триватиме ця правова вакханалія в угоду сірим ділкам тютюнового ринку родом з Одеси, які скооперували свої дії з визнаним на державному рівні спонсором міжнародного тероризму в Україні, який продовжує платити мільярдні податки до російського бюджету? Скільки ще має прилетіти ракет на Охматдит в Києві, які фінансує цей міжнародна компанія, продовжуючи працювати в росії? І скільки з цим ще буде миритися українське суспільство?

 

Читайте РБК-Україна в Google News