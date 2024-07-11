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Винниковская табачная фабрика анонсировала визит представителей СМИ на предприятие

Винниковская табачная фабрика приглашает представителей СМИ на предприятие
 

Пресс-служба Винниковской табачной фабрики приглашает всех представителей СМИ сегодня, 11.07.2024, в 18.00 к себе на предприятие в Винниках – на общение с руководством компании и представителями силовых органов.

Именно сейчас проходит 60-й день обысков работниками Бюро экономической безопасности и других силовых ведомств на предприятии.

У журналистов будет возможность ознакомиться с ситуацией на фабрике, осмотреть ее, а также пообщаться со следователями БЭБ. Событие особенно злободневно, учитывая, что, как ожидается, именно сегодня силовики должны предъявить решение суда на продление обысков и блокирование работы фабрики еще на 30 дней.

Главный вопрос к ним: что нашли за 60 дней обысков и блокировку работы? И что еще пытаются искать 30 дней?

И главное - может пора назвать заказчика этого противоправного наезда на Винниковскую табачную фабрику, главных бенефициаров атаки на крупнейшее отечественное предприятие табачной отрасли почти с 250-летней историей? Должно ли это сделать само предприятие?

Сколько еще продлится эта правовая вакханалия в угоду серым дельцам табачного рынка родом из Одессы, скооперировавшим свои действия с признанным на государственном уровне спонсором международного терроризма в Украине, который продолжает платить миллиардные налоги в российский бюджет? Сколько еще должно прилететь ракет на Охматдет в Киеве, которые финансирует эта международная компания, продолжая работать в России? И сколько еще с этим будет мириться украинское общество?

 

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