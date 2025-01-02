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В Виннице садики будут работать по-новому: что изменится

Винница, Четверг 02 января 2025 16:31
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В Виннице садики будут работать по-новому: что изменится Фото: детсады Винницы будут работать 11 часов (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

С 1 января 2025 года коммунальные детские сады Винницы будут работать по новому графику - 11 часов в день.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение горсовета Винницы.

Такое решение принял исполнительный комитет городского совета, руководствуясь действующим законодательством Украины.

Изменение продолжительности работы направлено на улучшение условий для детей, родителей и работников учреждений дошкольного образования. Это позволит организовать образовательный процесс и создать удобный распорядок дня для воспитанников. Новый график работы предусматривает согласование времени пребывания детей с утвержденной продолжительностью.

Руководители детских садов должны привести штатные расписания в соответствие с новыми требованиями и представить их на утверждение департамента образования городского совета.

Кроме этого, департамент образования совместно с департаментом финансов будут прорабатывать вопрос финансирования работников учреждений дошкольного образования, учитывая возможные корректировки бюджета громады на 2025 год.

Напомним, что в Украине вступил в силу новый закон "О дошкольном образовании", в котором говорится о ряде нововведений для детей, их родителей, педагогов и представителей местной власти.

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Винница Детский сад Дети Учитель
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