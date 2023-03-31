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У Вінниці відбувся форум "Інформаційний фронт України"

Фото: у Вінниці відбувся форум "Інформаційний фронт України" (оргкомітет форуму)
Автор: Юлія Бойко

У Вінниці відбувся форум "Інформаційний фронт України". На заході обговорили, як протидіяти російській пропаганді та просувати у світі українські наративи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Учасники заходу, співорганізаторами якого виступили ГО "Центр соціально-політичного моніторингу "Вектор", ГО "Ми — Вінничани", та медіахолдинг "Новини Вінниці", спілкувалися про інформаційні тренди та ефективні інструменти донесення меседжів до цільової аудиторії, дискутували про те, як і чим можуть бути корисні журналісти, ЗМІ, блогери та лідери громадської думки під час війни, обговорювали дієві методики протидії російській пропаганді, успішні кейси поширення української позиції в західних ЗМІ.

З вступним словом до учасників форуму звернувся Герой України, військовий льотчик, один із найкращих українських пілотів-винищувачів з позивним Karaya Вадим Ворошилов.

"Україна героїчно тримає лінію фронту та перемагає у війні. Але фронт інформаційний є не менш важливим, адже та "Скала", про яку писав ще Іван Франко, сама собою не впаде, тим більше, у неї — ядерна зброя. Її слід розхитувати. А крім того — утверджувати позиції України у світі, психологічно підтримувати та допомагати українцям. Сьогодні в інформаційному полі зроблено багато, але маємо зробити ще більше, щоб перемога України на цьому напрямку була беззастережною", — сказав під час відкриття форуму співорганізатор форуму Микола Філонов.

Спікерами заходу виступили провідні українські фахівці з інформаційних кампаній та протидії ворожій пропаганді: речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, Надзвичайний та Повноважний посол України, голова правління "Українського кризового медіа-центру" Валерій Чалий, виконавчий директор "Українського інституту майбутнього" Вадим Денисенко, політтехнолог Сергій Гайдай.

У роботі форуму взяли участь голова представники громадського сектору та ЗМІ.

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