В Виннице прошел форум "Информационный фронт Украины"

Участники мероприятия, соорганизаторами которого выступили ОО "Центр социально-политического мониторинга "Вектор", ОО "Мы - Винничане", и медиахолдинг "Новости Винницы", общались об информационных трендах и эффективных инструментах донесения месседжей до целевой аудитории, дискутировали о том, как и чем могут быть полезны журналисты, СМИ, блоггеры и лидеры общественного мнения во время войны, обсуждали действенные методики противодействия российской пропаганде, успешные кейсы распространения украинской позиции в западных СМИ.

Со вступительным словом к участникам форума обратился Герой Украины, военный летчик, один из лучших украинских пилотов-истребителей с позывным Karaya Вадим Ворошилов.

"Украина героически держит линию фронта и побеждает в войне. Но фронт информационный не менее важен, ведь и "Скала", о которой писал еще Иван Франко, сама собой не упадет, тем более, у нее — ядерное оружие. Ее следует расшатывать. Кроме того, утверждать позиции Украины в мире, психологически поддерживать и помогать украинцам. Сегодня в информационном поле сделано много, но должны сделать еще больше, чтобы победа Украины на этом направлении была безоговорочной", - сказал во время открытия форума соорганизатор форума Николай Филонов.

Спикерами мероприятия выступили ведущие украинские специалисты по информационным кампаниям и противодействию враждебной пропаганде: спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины, председатель правления "Украинского кризисного медиа-центра" Валерий Чалый, исполнительный директор "Украинского института будущего" Сергей Гайдай.

В работе форума приняли участие представители общественного сектора и СМИ.