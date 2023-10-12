У Вінниці у разі планових відключень світла діятиме шість черг: графіки

У разі застосування погодинних графіків відключення світла у Вінниці діятимуть шість черг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Вінницяобленерго" .

Згідно з графіком, без електрики вінничани залишатимуть до 4-х годин.

Пресслужба компанії опублікувала список адрес. Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

Удари РФ по енергетичній інфраструктурі України

Минулої осені та зими російські війська завдавали масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Проте наша енергомережа вистояла, хоча українцям доводилося декілька місяців жити в умовах аварійних та планових відключень.

Цього року Міністерство внутрішніх справ України вже підготувало план дій на випадок довготривалих відключень світла через російські удари.

Водночас аналітики та експерти вважають, що цієї зими окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "Шахеди".