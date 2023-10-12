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В Виннице в случае плановых отключений света будет действовать шесть очередей: графики

Винница, Четверг 12 октября 2023 10:46
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В Виннице в случае плановых отключений света будет действовать шесть очередей: графики Фото: в Виннице в случае плановых отключений света будет действовать шесть очередей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В случае применения почасовых графиков отключения света в Виннице будут действовать шесть очередей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Винницаоблэнерго".

Согласно графику, без электричества винничане будут оставаться до 4 часов.

Пресс-служба компании опубликовала список адресов. Ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины

Прошлой осенью и зимой российские войска наносили массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Однако наша энергосеть выстояла, хотя украинцам приходилось несколько месяцев жить в условиях аварийных и плановых отключений.

В этом году Министерство внутренних дел Украины уже подготовило план действий на случай долговременных отключений света из-за российских ударов.

В то же время аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".

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Винница відключеня світла Электроэнергия График отключения света
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