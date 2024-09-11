У Винниці прямо у ТЦК відкрили ЦНАП

У відкритті ЦНАПу взяв участь начальник Вінницького обласного ТЦК та СП Сергій Марценюк, очільник Вінницької РВА Віталій Урдзік, голова БО республіканського благодійного фонду "Спільна справа" Ігор Паризький та начальник Вінницького РТЦК та СП Олександр Бойко.

Марценюк наголосив, що з першого дня своєї роботи звертав увагу на увесь функціонал, який був покладений на ТЦК та СП. Відкриття ЦНАПу на території РТЦК та СП зробить отримання необхідним послуг зручним та комфортним.

"Вкрай важливо, аби кожен хто цього потребує, мав можливість комфортно, зручно та якісно отримати послуги, які повʼязані саме з частиною "СП". Соціальна підтримка - є пріоритетним напрямком в ТЦК. І сьогодні ми бачимо, як у Вінницькому РТЦК та СП напрямок "соціальної підтримки" виходить на якісно новий рівень", - сказав Марценюк.

Фото: приміщення ЦНАПу у Вінницькому районному ТЦК та СП (facebook.com Vinobltck)

Нагадаємо, що після змін, запроваджених 18 травня 2024 року, Центри надання адміністративних послуг розширили свої послуги для військовозобов'язаних. Тепер в них входять: постановка на військовий облік, оновлення та заміна облікових даних, отримання військово-облікових документів, консультацій тощо.

Введені зміни спростили процес взаємодії військовозобов'язаних з органами влади, зменшивши навантаження на військкомати та зробивши процес обліку зручнішим для громадян.