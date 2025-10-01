У Вінниці провели зустріч IT Meets: про що говорили

У 2025 році сервісний ІТ-бізнес переживає переломний момент, бо клієнти вже не задовольняються швидким виконанням завдань і очікують від компаній стратегічного мислення та проактивності. IT Meets була ініційована для продуктивної розмови про те, від чого насправді залежить лояльність, прибутковість і стійкість компаній в умовах нестабільного ринку.

Подія зібрала топових представників українського ІТ, які обговориювали дієві стратегії розвитку бізнесу.

Своїм досвідом поділилися представники провідних компаній: Wiseboard, ELEKS, Sombra, ІТ Асоціація Вінниці, Teamvoy, E-commerce, EPAM, Covent IT, Tietoevry Create Ukraine, RIA.com та інші фахівці, що добре знають реалії ринку.

Учасники говорили про практичні кроки, які допомагають компаніям масштабуватися в умовах нестабільності, залишатися конкурентними та відкривати нові можливості в період непередбачуваності ринку.

"Тема сервісного бізнесу у 2025 році сьогодні на обговоренні, бо саме ця сфера сьогодні найбільше відчуває вплив нестабільності й глобальної конкуренції. Українські ІТ-компанії звикли швидко реагувати на виклики, але сьогодення вимагає вибудовувати стратегії росту наперед. Цей захід став платформою, де лідери галузі діляться інструментами, які допомагають зберігати конкурентність, відкривати нові ринки та формувати зрілі бізнес-моделі в умовах, коли правила гри змінюються щодня", - коментують організатори.

Багато уваги приділили тому, як правильно будувати фінансові продукти, виходити на нові ринки, зберігаючи баланс між високими ризиками й реальною цінністю для клієнтів. Говорили і про роль менеджерів, від яких залежить якість проєктів та прибутковість компаній.

Не менш важливим стало обговорення завдань CEO у 2025 році. Спеціалісти ділилися досвідом формування зрілої організаційної структури, що дає стабільність, та розповіли, як будувати бренд роботодавця, який приваблює талановитих спеціалістів, і створює простір, де хочуть працювати й розвиватися. Чимало уваги звернули на оптимізацію внутрішніх процесів, адже саме від цього залежить ефективність управління командами та швидкість реалізації проєктів.

Експерти наголошували, що сучасний сервісний бізнес вже не може дозволити собі статичність. Клієнти очікують швидких рішень, прозорої комунікації та стабільних результатів. Компанії повинні шукати інноваційні інструменти, впроваджувати нові підходи до зміцнення лояльності та завжди бути готовими до глобальної конкуренції.

Захід підтримав Favbet Tech - компанія була серед ініціаторів першого в країні AI-комітету, також за підсумками року за інформацією від проєкта «Дія.City» компанія увійшла до 5 найбільших платників податків серед резидентів "Дія.City". Сьогодні Favbet Tech знаходиться у Топ-50 ІТ-компаній України як інформує DOU, входить до IT Ukraine Association та активно розвиває напрям штучного інтелекту.

"Сервісний бізнес змінюється дуже швидко. Подібні події дають можливість обмінятися досвідом і краще зрозуміти, які рішення вже сьогодні формують тенденції ринку. Для нас важливо бути частиною цього процесу", - коментує CEO Favbet Tech Артем Скрипник.