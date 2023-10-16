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У Вінниці працівникам водоканалу повідомили про підозру у розтраті 10 мільйонів гривень

Фото: ув'язнений (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Колишньому та чинному посадовцям КП "Вінницяоблводоканал" повідомлено про підозру у розтраті державних коштів у розмірі понад 10 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал САП.

Як з'ясували слідчі, протягом листопада та грудня 2018 року у Вінниці проводилась реконструкція обладнання на суму майже 18 млн грн. Однак необхідне для цього обладнання було придбано виконавцем робіт у постачальників із завищенням ціни майже у 2,6 рази.

Як наслідок, виконавцем робіт було поставлено обладнання на 10,3 млн грн дорожче від ринкових цін.

Зокрема, частину бюджетних коштів виконавець робіт шляхом проведення безтоварних операцій та надання керівнику поворотної фінансової допомоги вивело в готівку. Кошти були повернуті посадовцям комунального підприємства у вигляді подяки за отримане замовлення.

"Дії посадовців комунального підприємства кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна, вчинена в особливо великому розмірі, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем)", - пише САП.

Підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, прокуратура разом із правоохоронцями розслідує факти розкрадань бюджетних коштів, виділених на ремонт укриттів у Києві.

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