В Виннице работникам водоканала сообщили о подозрении в растрате 10 миллионов гривен

Как выяснили следователи, в ноябре и декабре 2018 года в Виннице проводилась реконструкция оборудования на сумму почти 18 млн грн. Однако необходимое для этого оборудование было приобретено производителем работ у поставщиков с завышением цены почти в 2,6 раза.

Как следствие, производителем работ было поставлено оборудование на 10,3 млн грн дороже рыночных цен.

В частности, часть бюджетных средств производитель работ путем проведения бестоварных операций и предоставления руководителю возвратной финансовой помощи вывело в наличность. Денежные средства были возвращены должностным лицам коммунального предприятия в виде благодарности за полученный заказ.

"Действия должностных лиц коммунального предприятия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (расход чужого имущества, совершенный в особо крупном размере, по предварительному сговору группой лиц, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением)", - пишет САП.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Как сообщалось, прокуратура вместе с правоохранителями расследует факты хищений бюджетных средств, выделенных на ремонт укрытий в Киеве .

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