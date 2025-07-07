У Вінниці обласний ТЦК призупиняє роботу: в чому причина

"З огляду на напружену ситуацію в країні та з метою убезпечення життя і здоров’я громадян Вінницький обласний ТЦК та СП наразі призупиняє свою діяльність за адресою вул. Данила Галицького, 31", - зазначається у Facebook-сторінці ТЦК та СП.

Питання медичного забезпечення

Прийом щодо питань медичного забезпечення здійснюватиметься з 7 липня на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. Миколи Пирогова за адресою: вул. Пирогова, 46, четвертий поверх, поліклінічне відділення.

Графік роботи:

з понеділка по п’ятницю - 08:00 - 17:00;

субота - 08:00 - 13:00;

неділя - вихідний.

Звернутись до обласної клінічної лікарні можна за телефоном 066-033-79-65.

Соціальні та інші питання Прийом щодо соціальних та інших питань здійснюватиметься з 9 липня на базі Центру надання адміністративних послуг "Прозорий офіс" за адресою: проспект Космонавтів, 30.

Графік роботи:

з понеділка по п’ятницю - 08:30 - 17:00;

субота і неділя - вихідні.

Звернутись до "Прозорого офісу" можна за телефоном 095-586-31-94.