У Вінниці безробітних вирішили відправляти на суспільно корисні роботи
У Вінниці запускають проект щодо працевлаштування безробітних. Їх будуть залучати до суспільно корисних робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Вінницької міської ради.
"Для людей це стане нагодою отримати тимчасову зайнятість та заробітну плату, а також зробити внесок у відбудову країни та зміцнення економічної стійкості громади", - йдеться у повідомленні.
Директор департаменту економіки і інвестицій міськради Максим Мартьянов заявив, що суспільно корисні роботи спрямовані безпосередньо на забезпечення життєдіяльності населення в умовах воєнного стану.
Зокрема, безробітні будуть залучені до:
- ремонтно-відновлювальних робіт, які виконують на об’єктах забезпечення життєдіяльності,
- робіт з ремонту житлових приміщень, розбір завалів, розчищення залізничних колій і автомобільних доріг,
- організації забезпечення життєдіяльності громадян, які постраждали внаслідок бойових дій,
- сільськогосподарських робіт,
- робіт, пов’язані з підтриманням громадського порядку, благоустрій та озеленення території міста, кладовищ та зон відпочинку та інші.
Наразі у Вінниці два комунальні підприємства готові сумарно взяти 32 працівників для робіт, пов’язаних з упорядкуванням, благоустроєм та озелененням територій громади, а також виготовленням маскувальних сіток, заготівлею дров для опалювального сезону, сінокосінням та упорядкуванням прибережних смуг та водойм тощо.
Виплати по безробіттю
Тривалість виплати допомоги з безробіття обмежена 90 календарними днями. Це правило діє для всіх громадян, які втратили роботу через війну.
Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття подвоїв мінімальний розмір допомоги з безробіття. Тепер він становить 1500 гривень на місяць.
Переселенці, які втратили роботу через війну, отримуватимуть посилену допомогу з безробіття в розмірі 2500 гривень на місяць.
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