У Вінниці безробітних вирішили відправляти на суспільно корисні роботи

У Вінниці запускають проект щодо працевлаштування безробітних. Їх будуть залучати до суспільно корисних робіт.

"Для людей це стане нагодою отримати тимчасову зайнятість та заробітну плату, а також зробити внесок у відбудову країни та зміцнення економічної стійкості громади", - йдеться у повідомленні.

Директор департаменту економіки і інвестицій міськради Максим Мартьянов заявив, що суспільно корисні роботи спрямовані безпосередньо на забезпечення життєдіяльності населення в умовах воєнного стану.

Зокрема, безробітні будуть залучені до:

ремонтно-відновлювальних робіт, які виконують на об’єктах забезпечення життєдіяльності,

робіт з ремонту житлових приміщень, розбір завалів, розчищення залізничних колій і автомобільних доріг,

організації забезпечення життєдіяльності громадян, які постраждали внаслідок бойових дій,

сільськогосподарських робіт,

робіт, пов’язані з підтриманням громадського порядку, благоустрій та озеленення території міста, кладовищ та зон відпочинку та інші.

Наразі у Вінниці два комунальні підприємства готові сумарно взяти 32 працівників для робіт, пов’язаних з упорядкуванням, благоустроєм та озелененням територій громади, а також виготовленням маскувальних сіток, заготівлею дров для опалювального сезону, сінокосінням та упорядкуванням прибережних смуг та водойм тощо.