ua en ru
Пн, 29 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Виннице безработных решили отправлять на общественно полезные работы

Понедельник 29 апреля 2024 14:59
UA EN RU
В Виннице безработных решили отправлять на общественно полезные работы Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Виннице запускают проект по трудоустройству безработных. Их будут привлекать к общественно полезным работам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Винницкого городского совета.

"Для людей это станет возможностью получить временную занятость и заработную плату, а также внести вклад в восстановление страны и укрепление экономической устойчивости общества", - говорится в сообщении.

Директор департамента экономики и инвестиций горсовета Максим Мартьянов заявил, что общественно полезные работы направлены непосредственно на обеспечение жизнедеятельности населения в условиях военного положения.

В частности, безработные будут привлечены к:

  • ремонтно-восстановительным работам, которые выполняют на объектах обеспечения жизнедеятельности,
  • работ по ремонту жилых помещений, разбору завалов, расчистке железнодорожных путей и автомобильных дорог,
  • организации обеспечения жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий,
  • сельскохозяйственных работ,
  • работ, связанных с поддержанием общественного порядка, благоустройство и озеленение территории города, кладбищ и зон отдыха и другие.

Сейчас в Виннице два коммунальных предприятия готовы суммарно взять 32 работников для работ, связанных с благоустройством, благоустройством и озеленением территорий громады, а также изготовлением маскировочных сеток, заготовкой дров для отопительного сезона, сенокошением и благоустройством прибрежных полос и водоемов и тому подобное.

Выплаты по безработице

Продолжительность выплаты пособия по безработице ограничена 90 календарными днями. Это правило действует для всех граждан, потерявших работу из-за войны.

Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы удвоил минимальный размер пособия по безработице. Теперь он составляет 1500 гривен в месяц.

Переселенцы, потерявшие работу из-за войны, будут получать усиленное пособие по безработице в размере 2500 гривен в месяц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винница Война России против Украины Война в Украине Работа в Украине
NEWS
Пасха-2024. Какие будут ограничения и отменят ли комендантский час
Пасха-2024. Какие будут ограничения и отменят ли комендантский час
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится