Под Винницей столкнулись автомобили, есть жертвы

Вблизи Винницы вечером 15 ноября в результате дорожно-транспортного происшествия с участием легковых автомобилей погиб один человек, еще 3 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, около 18 часов неподалеку от села Щетки автомобиль Mercedes-Benz столкнулся с Volkswagen Caddi. Предварительно, водитель Mercedes не справился с управлением.

В результате аварии пострадали водитель и пассажирка Volkswagen, а также 4-летний ребенок. Еще одна пассажирка Volkswagen загнула на месте происшествия. Пострадавшие были госпитализированы в местную больницу.

"Владелец автомобиля Mercedes-Benz задержан в процессуальном порядке в изоляторе временного содержания и проверяется на причастность к совершению автомобильного происшествия", - добавили в ведомстве.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины, то есть нарушение безопасности дорожного движения, что повлекло смерть человека. Виновнику грозит наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове произошло тройное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика. Предварительно, автомобиль ZAZ выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком МАЗ. Позади грузовика двигался автомобиль Toyota, который тоже стал участником ДТП.