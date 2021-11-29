Под Винницей произошла химическая авария: спасатели пытаются осадить облако аммиака

Возле Немирова Винницкой области произошла химическая аварии на территории местного предприятия ЧАО "Райагрохим". Там спасатели пытаются ликвидировать последствия утечки аммиака из цистерны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Сообщается, что утром из железнодорожной цистерны начал испаряться безводный аммиак.
"По состоянию на 11:00 подразделениями ГСЧС проводится осаждение облака аммиака распыленными струями воды. Отделением радиационной, химической и биологической защиты производится установление причины утечки. Ожидается прибытие автоцистерны для перекачки", - говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Напомним, в прошлом году в Сумской области возле железнодорожной станции Торопиловка в результате разгерметизации цистерны произошел выброс аммиака. По данному факту открыли уголовное дело, но концентрация аммиака в воздухе в том инциденте не превысила норму.