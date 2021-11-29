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Под Винницей произошла химическая авария: спасатели пытаются осадить облако аммиака

Автор: Илона Свиридова

Возле Немирова Винницкой области произошла химическая аварии на территории местного предприятия ЧАО "Райагрохим". Там спасатели пытаются ликвидировать последствия утечки аммиака из цистерны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что утром из железнодорожной цистерны начал испаряться безводный аммиак.

"По состоянию на 11:00 подразделениями ГСЧС проводится осаждение облака аммиака распыленными струями воды. Отделением радиационной, химической и биологической защиты производится установление причины утечки. Ожидается прибытие автоцистерны для перекачки", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, в прошлом году в Сумской области возле железнодорожной станции Торопиловка в результате разгерметизации цистерны произошел выброс аммиака. По данному факту открыли уголовное дело, но концентрация аммиака в воздухе в том инциденте не превысила норму.

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