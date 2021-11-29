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Під Вінницею сталася хімічна аварія: рятувальники намагаються осадити хмару аміаку

Автор: Ілона Свиридова

Біля Немирова Вінницької області сталася хімічна аварії на території місцевого підприємства ПрАТ "Райагрохім". Там рятувальники намагаються ліквідувати наслідки витоку аміаку з цистерни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вранці із залізничної цистерни почав випаровуватися безводний аміак.

"Станом на 11:00 підрозділами ДСНС проводиться осадження хмари аміаку розпорошеними струменями води. Відділенням радіаційного, хімічного та біологічного захисту проводиться встановлення причини витоку. Очікується прибуття автоцистерни для перекачування", - йдеться в повідомленні.

Жертв і постраждалих в результаті інциденту немає.

Нагадаємо, минулого року в Сумській області біля залізничної станції Торопилівка в результаті розгерметизації цистерни стався викид аміаку. За даним фактом відкрили кримінальну справу, але концентрація аміаку в повітрі в тому інциденті не перевищила норму.

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