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В Виннице запретили посещать пляжи до окончания военного положения

Фото: в Виннице запретили посещать пляжи (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Виннице отсрочили пляжный сезон. До окончания военного положения жителям запретили посещать водные объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий городской совет.

Отмечается, что соответствующее решение приняли на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Это касается пляжей и мест массового отдыха горожан на водных объектах, расположенных на территории городского территориальной общины", - говорится в сообщении.

Напомним, что на пляжах Одесской области появились противопехотные мины. Жителей призывали не посещали пляжи и не ходить по песку.

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Винница