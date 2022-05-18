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У Вінниці заборонили відвідувати пляжі до закінчення воєнного стану

Фото: у Вінниці заборонили відвідувати пляжі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Вінниці відтермінували пляжний сезон. До закінчення воєнного стану жителям заборонили відвідувати водні об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницьку міську раду.

Зазначається, що відповідне рішення прийняли на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Це стосується пляжів та місць масового відпочинку містян на водних об’єктах, розташованих на території Вінницької міської територіальної громади", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на пляжах Одеської області з'явилися протипіхотні міни. Жителів закликали не відвідували пляжі та не ходити по піску.

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Вінниця