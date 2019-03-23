В Виннице на взятке задержали полицейского

В Виннице сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке сотрудника Управления патрульной полиции в Винницкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что полицейских требовал от местного жителя денежное вознаграждение в размере 300 долларов США. В случае отказа гражданина в выплате денег, сотрудник полиции угрожал, что направит в суд материалы для привлечения гражданина к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

"Правоохранители задержали полицейского на одной из улиц областного центра после получения всей суммы неправомерной выгоды в гривневом эквиваленте", - сообщили в СБУ.

В данное время продолжаются первоочередные неотложные следственно-оперативные действия и решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Фото: задержание полицейского (facebook.com/SecurSerUkraine)

Напомним, в Виннице задержали полицейского на вымогательстве взяток с наркозависимых. Старший участковый офицер Винницкого отдела полиции наладил преступную схему - через доверенных лиц сбывал наркозависимым наркотики, чтобы потом их задерживать и отпускать за деньги.