У Вінниці на хабарі затримали поліцейського

У Вінниці співробітники Служби безпеки України затримали на хабарі працівника Управління патрульної поліції у Вінницькій області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що поліцейський вимагав від місцевого жителя грошову винагороду у розмірі 300 доларів США. У випадку відмови громадянина у виплаті грошей, працівник поліції погрожував, що спрямує до суду матеріали для притягнення громадянина до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

"Правоохоронці затримали поліцейського на одній з вулиць обласного центру після отримання всієї суми неправомірної вигоди в гривневому еквіваленті", - повідомили в СБУ.

Наразі тривають першочергові невідкладні слідчо-оперативні дії та вирішується питання про оголошення підозри у вчиненні злочину й обрання запобіжного заходу.

Фото: затримання поліцейського (facebook.com/SecurSerUkraine)

Нагадаємо, у Вінниці затримали поліцейського на вимаганні хабарів з наркозалежних. Старший дільничий офіцер Вінницького відділу поліції налагодив злочинну схему - через довірених осіб збував наркозалежним наркотики, щоб потім їх затримувати і відпускати за гроші.