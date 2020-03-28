В Виннице вводят ограничения на въезд в город

Вечером субботы, 28 марта, в Виннице будут введены ограничения на въезд в город из-за ужесточения карантинных мер для противодействия коронавирусу. Об этом сообщает полиция Винницкой области на странице в Facebook.

По данным полиции, въехать в Винницу можно будет только с киевского, немировского и хмельницкого направлений. На подъездах будут работать карантинные посты, на которых будут проводить скрининг температуры и дезинфекцию транспортных средств.

"Обращаемся к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанных с карантинными мерами, ограничить свое передвижение и без необходимости оставаться дома", - заявили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Киеве, измерение температуры на въезде в столице станет обязательным. Сейчас измерение температуры на блокпостах, которые работают уже неделю, осуществляют выборочно.

Также РБК-Украина писало, что в Хмельницком на въездах в город установят блокпосты, на которых будут дежурить медики, полицейские и спасатели. На блокпостах будут измерять температуру и контролировать перемещение товаров противоэпидемического назначения.