У Вінниці вводять обмеження на в'їзд в місто

Ввечері суботи, 28 березня, у Вінниці будуть введені обмеження на в'їзд у місто через посилення карантинних заходів для протидії коронавірусу. Про це повідомляє поліція Вінницької області на сторінці у Facebook.

За даними поліції, в'їхати до Вінниці можна буде лише з київського, немирівського та хмельницького напрямків. На в'їздах працюватимуть карантинні пости, на яких будуть проводити скринінг температури та дезінфекцію транспортних засобів.

"Звертаємося до громадян з проханням з порозумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних з карантинними заходами, обмежити своє пересування та без нагальної потреби залишатись вдома", - заявили у поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у разі погіршення ситуації з коронавірусом у Києві, вимірювання температури на в'їзді до столиці стане обов'язковим. Зараз вимірювання температури на блокпостах, які працюють вже тиждень, здійснюють вибірково.

Також РБК-Україна писало, що у Хмельницькому на в'їздах в місто встановлять блокпости, на яких чергуватимуть медики, поліцейські та рятувальники. На блокпостах будуть вимірювати температуру та контролювати переміщення товарів протиепідемічного призначення.