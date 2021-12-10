В Виннице врачи продавали фейковые COVID-сертификаты: зарабатывали 20 тысяч гривен в день
В Виннице правоохранители разоблачили группу врачей, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. В день они зарабатывали около 20 тысяч гривен.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.
По данным следствия, организовал схему продажи фейковых COVID-сертификатов 37-летний медработник Винницкого района. Он договорился с врачами нескольких медучреждений, которые вносили недостоверную информацию о вакцинации от коронавируса в электронную систему здравоохранения eHealth. Затем эти данные загружались в Единый портал государственных услуг "Дия".
Свои "услуги" организатор схемы оценивал от 3 до 7,5 тысячи гривен за сертификат. В день преступная группа зарабатывала около 20 тысяч гривен.
Во время обысков у подозреваемых правоохранители изъяли:
- международные сертификаты о вакцинации;
- черновые записи;
- банковские карты;
- мобильные телефоны, где сохранилась переписка с клиентами.
Фото: в Виннице разоблачили врачей на продаже фейковых COVID-сертификатов (npu.gov.ua)
Напомним, 9 декабря в Кривом Роге мужчину приговорили к двум года лишения свободы за подделку COVID-сертификата.
Отметим, в Минздраве рассказали, как вакцинироваться от коронавируса людям с поддельным сертификатом о прививке.