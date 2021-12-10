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У Вінниці лікарі продавали фейкові COVID-сертифікати: заробляли 20 тисяч гривень на день

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Вінниця, П'ятниця 10 грудня 2021 15:51
У Вінниці лікарі продавали фейкові COVID-сертифікати: заробляли 20 тисяч гривень на день Фото: у Вінниці викрили лікарів на продажу фейкових covid-сертифікатів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Вінниці правоохоронці викрили групу лікарів, які продавали підроблені сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. У день вони заробляли близько 20 тисяч гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

За даними слідства, організував схему продажу фейкових COVID-сертифікатів 37-річний медпрацівник Вінницького району. Він домовився з лікарями кількох медустанов, які вносили неправдиву інформацію про вакцинацію від коронавірусу в електронну систему охорони здоров'я eHealth. Потім ці дані завантажувалися в Єдиний портал державних послуг "Дія".

Свої "послуги" організатор схеми оцінював від 3 до 7,5 тисячі гривень за сертифікат. У день злочинна група заробляла близько 20 тисяч гривень.

Під час обшуків у підозрюваних правоохоронці вилучили:

  • міжнародні сертифікати про вакцинацію;
  • чорнові записи;
  • банківські картки;
  • мобільні телефони, де збереглася листування з клієнтами.

Фото: у Вінниці викрили лікарів на продажу фейкових covid-сертифікатів (npu.gov.ua)

Нагадаємо, 9 грудня у Кривому Розі чоловіка засудили до двох років позбавлення волі за підробку COVID-сертифіката.

Зазначимо, у МОЗ розповіли, як вакцинуватися від коронавірусу людям з підробленим сертифікатом про щеплення.

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