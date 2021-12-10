У Вінниці лікарі продавали фейкові COVID-сертифікати: заробляли 20 тисяч гривень на день
У Вінниці правоохоронці викрили групу лікарів, які продавали підроблені сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. У день вони заробляли близько 20 тисяч гривень.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.
За даними слідства, організував схему продажу фейкових COVID-сертифікатів 37-річний медпрацівник Вінницького району. Він домовився з лікарями кількох медустанов, які вносили неправдиву інформацію про вакцинацію від коронавірусу в електронну систему охорони здоров'я eHealth. Потім ці дані завантажувалися в Єдиний портал державних послуг "Дія".
Свої "послуги" організатор схеми оцінював від 3 до 7,5 тисячі гривень за сертифікат. У день злочинна група заробляла близько 20 тисяч гривень.
Під час обшуків у підозрюваних правоохоронці вилучили:
- міжнародні сертифікати про вакцинацію;
- чорнові записи;
- банківські картки;
- мобільні телефони, де збереглася листування з клієнтами.
Фото: у Вінниці викрили лікарів на продажу фейкових covid-сертифікатів (npu.gov.ua)
Нагадаємо, 9 грудня у Кривому Розі чоловіка засудили до двох років позбавлення волі за підробку COVID-сертифіката.
Зазначимо, у МОЗ розповіли, як вакцинуватися від коронавірусу людям з підробленим сертифікатом про щеплення.