В Виннице пытались ограбить отделение "Ощадбанка"

В Виннице неизвестные пытались ограбить отделение "Ощадбанка" по ул. Литвиненко ночью 29 декабря. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

В результате попытки ограбление поврежден банкомат и окна и вход в помещение. Вероятно, была задействована взрывчатка. Следователями проводится расследование.

"Криминалистами и взрывотехниками отобраны вещественные доказательства... Неизвестный повредил банкомат, металлопластиковые двери и окна помещения банка", - сообщили в полиции.

Следствие начало уголовное производство по факту покушения на тайное похищение чужого имущества (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 УК Украины). За это преступление предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.

"Злоумышленнику не удалось завладеть деньгами. В настоящее время лицо, причастное к совершению данного правонарушения, устанавливается", - добавили в отделе коммуникации.

Напомним, в США, в городе Колорадо-Спрингс, человек ограбил местный Academy Bank. После ограбления банка 65-летний Дэвид Уэйн Оливер разбрасывал деньги посреди улицы и кричал "Веселого Рождества". Очевидцы собрали часть денег и вернули их в банк.