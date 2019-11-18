В Виннице произошла стычка с полицией на акции протеста

В Виннице на акции протеста возле облэнерго произошла стычка с полицией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный ресурс vezha.vn.ua.

Сообщается, что во время протеста под стенами "Винницаоблэнерго" произошли стычки между активистами "Национальных дружин" и полицией. В частности, протестующие требовали отставки руководителя облэнерго Андрея Полищука.

Однако на подходе к зданию протестующих перехватила полиция диалога, после чего для подкрепления прибыли несколько десятков спецназовцев из полицейского подразделения ТОР. Они не пропускали активистов к воротам, в результате чего произошла потасовка.

Фото: стычка с полицией в Виннице (vezha.vn.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасском областном совете произошла стычка между полицией и митингующими. В частности, когда к митингующим акции против капитуляции не вышел глава ОГА Игорь Шевченко, участники решили самостоятельно подняться к нему в сессионный зал, но им помешала полиция.

Некоторые депутаты тогда заявили, что полиции необходимо обеспечить объективное расследование инцидента в холле областного совета, когда полиция не пускала активистов с флагштоками, что послужило причиной столкновений.