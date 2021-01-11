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В Виннице произошел взрыв на территории детсада, пострадали трое детей

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 11 января, в Виннице на территории детского сада произошел взрыв. В результате инцидента пострадали трое детей.

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Об этом сообщает Vinnitsa.info.

Как сообщается, взрыв произошел около 12:20 на территории детского сада №7, который находится по Бульвару Свободы. По предварительной информации, трое детей получили ожоги, их осматривают медики.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, пиротехники и спасатели.

Напомним, 10 января в городе Каменское (Днепропетровская область) двое детей получили травмы в результате взрыва запала от ручной гранаты. Полиция открыла производство.

Также РБК-Украина писало, что в полдень 9 января правоохранители получили информацию о взрыве гранаты в Заводском районе Николаева. Предварительно установлено, что на территории одного из домовладений взорвалась граната РГД-5.

Кроме того, в декабре в Броварах задержали мужчину, который угрожал гранатой семье. Мужчине грозит до семи лет за решеткой.

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