У Вінниці стався вибух на території дитсадка, постраждали троє дітей

Сьогодні, 11 січня, у Вінниці на території дитячого садочку стався вибух. У результаті інциденту постраждали троє дітей.

Про це повідомляє Vinnitsa.info.

Як повідомляється, вибух стався близько 12:20 на території дитячого садочку №7, який знаходиться по Бульвару Свободи. За попередньою інформацією, троє дітей отримали опіки, їх оглядають медики.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, піротехніки та рятувальники.

Нагадаємо, 10 січня у місті Кам’янське (Дніпропетровська область) двоє дітей отримали травми у результаті вибуху запалу від ручної гранати. Поліція відкрила провадження.

Також РБК-Україна писало, що опівдні 9 січня правоохоронці отримали інформацію про вибух гранати в Заводському районі Миколаєва. Попередньо встановлено, що на території одного з домоволодінь вибухнула граната РГД-5.

Крім того, у грудні в Броварах затримали чоловіка, який погрожував гранатою сім'ї. Чоловіка загрожує до семи років за ґратами.