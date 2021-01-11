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Діти

У Вінниці стався вибух на території дитсадка, постраждали троє дітей

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 11 січня, у Вінниці на території дитячого садочку стався вибух. У результаті інциденту постраждали троє дітей.

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Про це повідомляє Vinnitsa.info.

Як повідомляється, вибух стався близько 12:20 на території дитячого садочку №7, який знаходиться по Бульвару Свободи. За попередньою інформацією, троє дітей отримали опіки, їх оглядають медики.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, піротехніки та рятувальники.

Нагадаємо, 10 січня у місті Кам’янське (Дніпропетровська область) двоє дітей отримали травми у результаті вибуху запалу від ручної гранати. Поліція відкрила провадження.

Також РБК-Україна писало, що опівдні 9 січня правоохоронці отримали інформацію про вибух гранати в Заводському районі Миколаєва. Попередньо встановлено, що на території одного з домоволодінь вибухнула граната РГД-5.

Крім того, у грудні в Броварах затримали чоловіка, який погрожував гранатою сім'ї. Чоловіка загрожує до семи років за ґратами.

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