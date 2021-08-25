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В Виннице потушили масштабный пожар в Старом городе

Автор: Дмитрий Левицкий

В Виннице спасатели ликвидировали масштабный пожар в Старом городе. Там сегодня вечером загорелись склады в переулке Широцкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Пожар локализовали в 18:49 на площади 700 квадратных метров, а уже в 19:42 огонь полностью потушили. С пожаром боролись 40 человек из личного состава ГСЧС и 10 единиц техники.

"Жертв и пострадавших нет", - заявил в ГСЧС.

Причины и обстоятельства возникновения пожара пока не называются.

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ВинницаГСЧСПожар