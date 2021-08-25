RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Вінниці загасили масштабну пожежу в Старому місті

Автор: Дмитро Левицький

У Вінниці рятувальники ліквідували масштабну пожежу в Старому місті. Там сьогодні ввечері загорілися склади на провулку Широцького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Пожежу локалізували о 18:49 на площі 700 квадратних метрів, а вже о 19:42 вогонь повністю загасили. З пожежею боролися 40 осіб з особового складу ДСНС та 10 одиниць техніки.

"Жертв та постраждалих немає", - заявив в ДСНС.

Причини та обставини виникнення пожежі наразі не називаються.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВінницяДСНСПожежа