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У Вінниці відсторонили 4 керівників місцевої поліції

Новини » Суспільство    23.06.2019 - 16:57
У Вінниці відсторонили 4 керівників місцевої поліції
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Також готуються документи про звільнення заступника начальника поліції Вінницької області

Голова Національної поліції Сергій Князєв відсторонив від службових обов'язків 4 керівників поліції Вінничини, а також було оголошено про підозру співробітнику вінницької поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що минулого тижня у Вінниці правоохоронці зупинили чоловіка, у якого було виявлено гранату РГД-5 із запалом. Один з поліцейських запросив перехожого бути присутнім у якості понятого, однак вінничанин відмовився та "некоректно висловився".

"Зав'язався словесний конфлікт, поліцейський застосував фізичну силу, чоловік впав та вдарився головою об асфальт. Співробітник поліції надав першу медичну допомогу та викликав швидку. Потерпілий був госпіталізований", - розповіли в Нацполіції.

За цим фактом було розпочате кримінальне провадження за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України. Було призначено службове розслідування, а головою Нацполіції наказано відсторонити від виконання службових обов'язків порушника й чотирьох керівників.

"Відсторонені начальник Київського відділення поліції Вінницького відділу, начальник управління кадрового забезпечення ГУНП, заступник начальника Вінницького ВП - начальник ВКП ГУНП та заступник начальника Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції - начальник СКП ГУНП", - повідомили правоохоронці.

Також у поліції розповіли, що за наказом голови Нацполіції готуються документи про звільнення заступника начальника поліції Вінницької області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що від службових обов’язків відсторонили 10 начальників відділів поліції. За результатами перевірок були призначені службові розслідування.

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