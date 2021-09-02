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В Виннице обнаружили схему хищения на коммунальном предприятии через фиктивные договоры

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Виннице директор коммунального предприятия заключил около 130 фиктивных договоров на закупку автозапчастей. Таким образом он с сообщником похитили почти миллион гривен. Ему сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средств.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

По данным следствия, 34-летний житель Винницкой области, занимая пост директора коммунального предприятия вступил в сговор со столичным предпринимателем и заключил с ним около 130 договор на закупку автозапчастей за бюджетные средства. Запасные части учреждение не получило, а полученными деньгами подозреваемые распорядились по своему усмотрению.

Согласно проведенной экспертизе, директор коммунального предприятия своими действиями причинил ущерб областному бюджету почти на миллион гривен.

Ему объявили о подозрении по ч. 3, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УК Украины. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Винница