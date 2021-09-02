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У Вінниці виявили схему розкрадання на комунальному підприємстві через фіктивні договори

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Вінниці директор комунального підприємства уклав близько 130 фіктивних договорів на закупівлю автозапчастин. Таким чином він зі спільником викрали майже мільйон гривень. Йому повідомлено про підозру у привласненні бюджетних коштів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

За даними слідства, 34-річний житель Вінницької області, обіймаючи посаду директора комунального підприємства вступив у змову зі столичним підприємцем і уклав з ним близько 130 договір на закупівлю автозапчастин за бюджетні кошти. Запасні частини установа не отримала, а отриманими грошима підозрювані розпорядилися на свій розсуд.

Згідно з проведеною експертизою, директор комунального підприємства своїми діями заподіяв шкоду обласному бюджету майже на мільйон гривень.

Йому оголосили про підозру за ч. 3, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, отриманого злочинним шляхом) КК України. Чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Вінниця