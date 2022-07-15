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В Виннице назвали число людей, которых до сих пор ищут после ракетного удара

Фото: в Виннице продолжают разбирать завалы (скрин с видео)
Автор: Евгений Прокопенко

В Виннице продолжаются аварийно-спасательные работы по разбору завалов в Доме Офицеров. Сейчас только половина завалов разобрана, ищут одиннадцать без вести пропавших людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По состоянию на 15: 00 обследованы и разобраны обломки строительных конструкций на 50% общей площади объектов.

В результате обстрела:

  • повреждены и разрушены ориентировочно 55 многоквартирных и частных жилых домов;
  • 40 автомобилей;
  • погибло 23 человека (из них 3 ребенка);
  • обратилось за помощью 197 человек;
  • из них 80 госпитализированы (из них 3 ребенка);
  • продолжается поиск 11 человек связь с которыми отсутствует.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают 3 кинологических расчета. Всего к работам привлечено 445 человек и 74 единицы техники.

Напомним, для установления личностей погибших могут потребоваться ДНК-экспертизы, поэтому следователи просят прямых родственников (родные родители и дети) пропавших без вести выйти на связь и сдать биологические образцы.

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Винницаракетный удар