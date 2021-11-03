В Виннице до конца ноября заработает обновленная больница скорой помощи

Во время рабочей поездки в Винницкую область объекты осмотрел заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко.

"Строительство корпуса было начато четыре года назад. Это очень долго. Мы в рамках "Большой стройки" по стране привыкли строить за один год. Если у вас есть другие важные объекты, на которые не хватает средств, то государство поможет с финансированием для ускорения, чтобы винничане столько не ждали", - сказал Тимошенко, обращаясь к представителям местной власти.

После завершения строительства помещения корпуса разместились на площади около 3,5 тыс. кв. м. Здесь, в частности, предусмотрены приемно-диагностическое отделение, противошоковая палата, отделение интенсивной терапии и четыре операционных блока.

Кроме этого, по программе "Большая стройка" больница получила также рентген-аппарат, оборудование для УЗИ и компьютерной томографии. В больнице уже подготовлены помещения также для ангиографа и МРТ.

В ходе работ был проведен также ремонт части помещений старого корпуса больницы.

Новый корпус Винницкой больницы скорой помощи начнет работу уже до конца ноября.

Также в рамках программы "Большая стройка" в Виннице недавно после реконструкции открылся Подольский региональный центр онкологии. Здесь были достроены два этажа терапевтического корпуса. Это позволило проводить химиотерапевтическое лечение в амбулаторных условиях, а количество мест в отделении химиотерапии увеличилось с 60 до 100.

В химиотерапевтическом корпусе был также установлен новый лифт и проведено благоустройство прилегающей территории. Для отделения по программе "Большая стройка" закупили также современное медицинское оборудование.

В ближайшее время, по словам Тимошенко, будет также решен вопрос со вводом в эксплуатацию Винницкого кардиоцентра.