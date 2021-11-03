У Вінниці до кінця листопада запрацює оновлена лікарня швидкої допомоги

Під час робочої поїздки до Вінницької області об'єкти оглянув заступник керівника Офісу президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.

"Будівництво корпусу було розпочато чотири роки тому. Це дуже довго. Ми в межах "Великого будівництва" по країні звикли будувати за один рік. Якщо у вас є інші важливі об’єкти, на які не вистачає коштів, то держава допоможе з фінансуванням для прискорення, щоб вінничани стільки не чекали", - сказав Тимошенко, звертаючись до представників місцевої влади.

Після завершення будівництва приміщення корпусу розмістилися на площі близько 3,5 тис. кв. м. Тут, зокрема, передбачені приймально-діагностичне відділення, протишокова палата, відділення інтенсивної терапії та чотири операційні блоки.

Крім цього, за програмою "Велике будівництво" лікарня отримала також рентген-апарат, обладнання для УЗД та комп'ютерної томографії. У лікарні вже підготовлено приміщення також для ангіографа та МРТ.

У ході робіт було проведено ремонт частини приміщень старого корпусу лікарні.

Новий корпус Вінницької лікарні швидкої допомоги розпочне роботу вже до кінця листопада.

Також у межах програми «Велике будівництво» у Вінниці нещодавно після реконструкції відкрився Подільський регіональний центр онкології. Тут було добудовано два поверхи терапевтичного корпусу. Це дозволило проводити хіміотерапевтичне лікування в амбулаторних умовах, а кількість місць у відділенні хіміотерапії збільшилась із 60 до 100.

У хіміотерапевтичному корпусі було встановлено новий ліфт і проведено благоустрій прилеглої території. Для відділення за програмою "Велике будівництво" закупили також сучасне медичне обладнання.

Найближчим часом, за словами Тимошенка, буде вирішено також питання з введенням в експлуатацію Вінницького кардіоцентру.