В Виннице до конца лета завершится реконструкция онкоцентра, - ОГА

До конца августа 2021 года в Виннице планируется завершить реконструкцию химиотерапевтического и радиологического отделений Подольского регионального центра онкологии. Готовность объекта сейчас составляет 80%.
Об этом сообщили в Винницкой ОГА.
В возведенных в конце 80-х годов прошлого века корпусах ранее проводился лишь текущий средний ремонт. Работы по реконструкции в этом учреждении здравоохранения особого типа стартовали с началом программы президента "Большая стройка" в 2020 году.
По программе планируется осуществить ремонт помещений первого этажа здания, где находится рентгенологическое отделение; надстройку четвертого этажа с расположением на нем дневного стационара с кроватями амбулаторной химиотерапии (28 коек и кресло-мест) химиотерапевтического отделения; надстройку мансардного этажа с расположением на нем бытовых помещений для персонала химиотерапевтического отделения и технических помещений.
Кроме того, будут проведены строительство нового перекрытия и крыши; замена лифтовой кабины в существующей шахте лифта с остановками на соответствующих этажах; утепление наружных стен надстройки минераловатными плитами; благоустройство территории.
"Проведение реконструкции отделений регионального онкоцентра позволит создать надлежащие условия, необходимые для оказания высококвалифицированной специализированной медицинской помощи пациентам, которые нуждаются в высокой интенсивности лечения и ухода. А их в течение года в отделении лечится от 8000 до 10000", - отметил глава ОГА Сергей Борзов, добавив, что заведение также оснастят современным медоборудованием.
В частности, за счет субвенции из государственного бюджета и средств областного бюджета для онкоцентра приобретен линейный ускоритель стоимостью около 50 млн грн. Эта система предназначена для проведения облучения под визуальным контролем.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко рассказал, что в этом году планируется ввести в эксплуатацию 177 построенных и обновленных приемных отделений больниц.