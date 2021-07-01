В Виннице до конца лета завершится реконструкция онкоцентра, - ОГА

В возведенных в конце 80-х годов прошлого века корпусах ранее проводился лишь текущий средний ремонт. Работы по реконструкции в этом учреждении здравоохранения особого типа стартовали с началом программы президента "Большая стройка" в 2020 году.

По программе планируется осуществить ремонт помещений первого этажа здания, где находится рентгенологическое отделение; надстройку четвертого этажа с расположением на нем дневного стационара с кроватями амбулаторной химиотерапии (28 коек и кресло-мест) химиотерапевтического отделения; надстройку мансардного этажа с расположением на нем бытовых помещений для персонала химиотерапевтического отделения и технических помещений.

Кроме того, будут проведены строительство нового перекрытия и крыши; замена лифтовой кабины в существующей шахте лифта с остановками на соответствующих этажах; утепление наружных стен надстройки минераловатными плитами; благоустройство территории.

"Проведение реконструкции отделений регионального онкоцентра позволит создать надлежащие условия, необходимые для оказания высококвалифицированной специализированной медицинской помощи пациентам, которые нуждаются в высокой интенсивности лечения и ухода. А их в течение года в отделении лечится от 8000 до 10000", - отметил глава ОГА Сергей Борзов, добавив, что заведение также оснастят современным медоборудованием.

В частности, за счет субвенции из государственного бюджета и средств областного бюджета для онкоцентра приобретен линейный ускоритель стоимостью около 50 млн грн. Эта система предназначена для проведения облучения под визуальным контролем.