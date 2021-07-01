У Вінниці до кінця літа завершиться реконструкція онкоцентру, - ОДА

До кінця серпня 2021 року у Вінниці планується завершити реконструкцію хіміотерапевтичного та радіологічного відділень Подільського регіонального центру онкології. Готовність об’єкту зараз складає 80%.
Про це повідомили у Вінницькій ОДА.
У зведених наприкінці 80-х років минулого століття корпусах раніше проводився лише поточний середній ремонт. Роботи з реконструкції у цьому закладі охорони здоров'я особливого типу стартували з початком програми президента "Велике будівництво" у 2020 році.
За програмою планується здійснити ремонт приміщень першого поверху будівлі, де розташовано рентгенологічне відділення; надбудову четвертого поверху з розташуванням на ньому денного стаціонару з ліжками амбулаторної хіміотерапії (28 ліжок та крісло-місць) хіміотерапевтичного відділення; надбудову мансардного поверху з розташуванням на ньому побутових приміщень для персоналу хіміотерапевтичного відділення та технічних приміщень.
Крім того, будуть проведені зведення нового перекриття та даху; заміна ліфтової кабіни в існуючій шахті ліфта з зупинками на відповідних поверхах; утеплення зовнішніх стін надбудови мінераловатними плитами; благоустрій території.
"Проведення реконструкції відділень регіонального онкоцентру надасть можливість створити належні умови, необхідні для надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги пацієнтам, які потребують високої інтенсивності лікування та догляду. А їх протягом року у відділені лікується від 8000 до 10000", - зазначив голова ОДА Сергій Борзов, додавши, що заклад також оснастять сучасним медобладнанням.
Зокрема, коштом субвенції з державного бюджету та коштів обласного бюджету для онкоцентру придбано лінійний прискорювач вартістю близько 50 млн грн. Ця система призначена для проведення опромінення під візуальним контролем.
Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко розповів, що цього року планується ввести в експлуатацію 177 побудованих та оновлених приймальних відділень лікарень.