У Вінниці до кінця літа завершиться реконструкція онкоцентру, - ОДА

У зведених наприкінці 80-х років минулого століття корпусах раніше проводився лише поточний середній ремонт. Роботи з реконструкції у цьому закладі охорони здоров'я особливого типу стартували з початком програми президента "Велике будівництво" у 2020 році.

За програмою планується здійснити ремонт приміщень першого поверху будівлі, де розташовано рентгенологічне відділення; надбудову четвертого поверху з розташуванням на ньому денного стаціонару з ліжками амбулаторної хіміотерапії (28 ліжок та крісло-місць) хіміотерапевтичного відділення; надбудову мансардного поверху з розташуванням на ньому побутових приміщень для персоналу хіміотерапевтичного відділення та технічних приміщень.

Крім того, будуть проведені зведення нового перекриття та даху; заміна ліфтової кабіни в існуючій шахті ліфта з зупинками на відповідних поверхах; утеплення зовнішніх стін надбудови мінераловатними плитами; благоустрій території.

"Проведення реконструкції відділень регіонального онкоцентру надасть можливість створити належні умови, необхідні для надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги пацієнтам, які потребують високої інтенсивності лікування та догляду. А їх протягом року у відділені лікується від 8000 до 10000", - зазначив голова ОДА Сергій Борзов, додавши, що заклад також оснастять сучасним медобладнанням.

Зокрема, коштом субвенції з державного бюджету та коштів обласного бюджету для онкоцентру придбано лінійний прискорювач вартістю близько 50 млн грн. Ця система призначена для проведення опромінення під візуальним контролем.