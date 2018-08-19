В Виннице горела тюрьма

Из помещений проводили эвакуацию около сотни человек

В Виннице 19 августа произошло возгорание на территории учреждения исполнения наказаний № 1. Об этом сообщает Vinnitsa.info.

Сообщается, что из помещений проводили эвакуацию около сотни человек. На место прибыли правоохранители и спасатели.

По информации правоохранителей, на территории учреждения произошло задымление. Издание отмечает, что для того чтобы спецмашины могли беспрепятственно добраться к территории, было частично ограничено движение на прилегающей территории.

"В 17 часов 20 минут пожар был ликвидирован. Пострадавших нет", - сообщила руководитель отдела коммуникаций полиции Винницкой области Анна Олейник.

Фото (vinnitsa.info)

Напомним, в Запорожье в ночь на 19 августа 2018 года, произошел пожар на предприятии по переработке резины. Как отмечалось, спасателям сообщили о пожаре по ул. Южное шоссе в Запорожье в три часа ночи. Спасатели, которые прибыли на место происшествия, установили, что на открытой территории на предприятии по переработке резины горели автошины. Общая площадь пожара составила 600 кв.м.